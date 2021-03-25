"Зенит" хочет заменить Семака экс-тренером "Шахтёра"

"Зенит" планирует пригласить на пост главного тренера португальца Паулу Фонсеку. С наставником "Ромы" также контактируют "Наполи" и чешская "Славия", сообщает Il Tempo.

Португальский тренер возглавляет "Рому" второй сезон. В случае выхода команды в Лигу чемпионов, его контракт будет продлён. Сейчас римляне не входят в зону ЛЧ в чемпионате Италии, но претендуют на путёвку в главный европейский турнир через Лигу Европы.

Ранее Фонсека работал с португальскими клубами, а с 2016 по 2019 год возглавлял донецкий "Шахтёр". Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Украины и выводил команду из группы Лиги чемпионов.

"Зенит" возглавляет Сергей Семак. Ранее СМИ сообщали, что в питерском клубе ищут замену российскому специалисту из-за недовольства выступлениями команды в Лиге чемпионов.