Поветкин рассказал, чего опасается перед реваншем с Уайтом

Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что не ожидает лёгкого боя против британца Диллиана Уайта. Поединок за пояс WBC состоится 27 марта в Гибралтаре.

В августе 2020 года Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут, забрав у него чемпионский титул. По словам россиянина, при подготовке к реваншу, он учёл ошибки первого боя.

"В том бою, когда я вперед пошёл атаковать, слишком сильно опустил руку, чтобы вдарить. И он попал по мне сбоку. Мы отрабатывали это на сборе: чтобы бить после уклона — уклониться и вдарить. Нужно поменьше открываться", — приводят "Известия" слова Поветкина.

Также россиянин отметил, что не испытывает какого-либо снисходительного отношения к своему сопернику. Вместе с тем, Поветкин настраивается только на победу.

"Не думаю, что если я его нокаутировал в первом бою, то значит, я его точно ещё раз нокаутирую во втором. Если так будешь думать, точно проиграешь. А я никогда не выхожу проигрывать. Всякое случается, но я выхожу всегда побеждать", — заявил российский чемпион.

Для Поветкина бой против Уайта станет 40-м на профессиональном ринге. Ранее он одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой свёл к ничьей.