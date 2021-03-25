Как Россия победила Мальту: голы и лучшие моменты

Сборная России удачно стартовала в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Команда Станислава Черчесова победила на выезде Мальту со счётом 3:1.

На 23-й минуте встречи счёт открыл нападающий Артём Дзюба, на 35-й минуте гол на свой счёт записал защитник сборной России Марио Фернандес.

Во втором тайме мальтийцы отыграли один мяч усилиями Джозефа Мбонга, но добиться большего не смогли. Окончательный счёт игры установил форвард Александр Соболев на 90-й минуте.

В параллельных матчах Словения победила Хорватию со счётом 1:0, а Кипр и Словакия разошлись вничью - 0:0. После первого тура Сборная России стала лидером группы Н.

М Команда И В Н П РМ О 1. Россия 1 1 0 0 3-1 3 2. Словения 1 1 0 0 1-0 3 3. Словакия 1 0 1 0 0-0 1 4. Кипр 1 0 1 0 0-0 1 5. Хорватия 1 0 0 1 0-1 0 6. Мальта 1 0 0 1 1-3 0

В марте команды проведут ещё два тура. Оставшиеся игры отборочного турнира запланированы на сентябрь, октябрь и ноябрь.

27 марта

Россия — Словения.

Хорватия — Кипр.

Словакия — Мальта.

30 марта

Словакия — Россия.

Кипр — Словения.

Хорватия — Мальта.