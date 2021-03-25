Колосков оценил шансы сборной России на первое место в группе

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" оценил шансы сборной России на первое место в отборочной группе чемпионата мира-2022.

Команда стартовала в отборе 24 марта победой над Мальтой (3:1). В тот же день Словения обыграла на своём поле Хорватию (1:0), а Кипр и Словакия завершили игру вничью (0:0).

По словам Колоскова, сборная России может обыграть сильных соперников, но потерять очки со "средними" командами. Экс-глава РФС отметил, что у российской команды получаются сложные игры со Словенией, Словакией и Кипром.

"Все предрекают, что Россия и Хорватия — две команды, которые будут бороться за первое место. Сейчас очки можно потерять и с командой того же Кипра. Мы всегда сложно с ними играем. Я уж не говорю про Словению, где мы в свое время проиграли 2:0. Словакия — очень сильная команда. С точки зрения качества футболистов, их мастерства наша команда, конечно, объективно может претендовать на первое место", — заявил Колосков.

Почётный президент РФС считает, что сборная Хорватии не имеет статуса явного фаворита группы, так как качество игры команды по сравнению с ЧМ-2018 снизилось.

"Хорваты три года назад были сильными, сейчас ничего такого яркого там нет. Все, кто блистали на чемпионате мира, на три года стали старше. Понятно, что мы видим по матчам европейских клубных соревнований, что они уже далеко от того пика формы, который был у них в 2018 году", — продолжил Колосков.

По мнению почётного президента РФС, сборная России претендует на первое место в группе. Чтобы занять его, команде необходимо максимально настраиваться на каждого соперника.

"Но это не значит, что мы имеем какое-то преимущество заранее. Понятно, что всё будет решаться и определяться уровнем подготовки к каждому конкретному матчу. Это главное. Можно выиграть у сильных, проиграть средним и даже слабым. Поэтому настрой должен быть везде максимальный. С объективной точки зрения наша сборная ничем не отличается от Хорватии. Мы можем рассчитывать на первое место", — подытожил Колосков.

Что дальше

До конца марта команды группы Н отборочного турнира проведут ещё два тура. Команде Черчесова предстоит сыграть в Сочи против Словении и отправиться на выезд в Словакию.

27 марта

Россия — Словения.

Хорватия — Кипр.

Словакия — Мальта.

30 марта

Словакия — Россия.

Кипр — Словения.

Хорватия — Мальта.