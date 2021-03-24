Российские фигуристки вступили в борьбу за медали чемпионата мира в Стокгольме. 24 марта в столице Швеции спортсменки покажут короткую программу.
Елизавета Туктамышева в предпоследней разминке откатала свою композицию чисто. Она без ошибок выполнила прыжковую программу:
За прокат Туктамышева получила 78,86 балла. После своего выступления россиянка возглавила турнирную таблицу.
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