Туктамышева получила за короткую программу на ЧМ оценку 78,86

Российские фигуристки вступили в борьбу за медали чемпионата мира в Стокгольме. 24 марта в столице Швеции спортсменки покажут короткую программу.

Выступление Туктамышевой

Елизавета Туктамышева в предпоследней разминке откатала свою композицию чисто. Она без ошибок выполнила прыжковую программу:

тройной аксель;

каскад тройной лутц — тройной тулуп;

тройной флип.

За прокат Туктамышева получила 78,86 балла. После своего выступления россиянка возглавила турнирную таблицу.