Бородавко назвал терапевтические исключения легальным допингом

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) использует терапевтические исключения (TUE) как способ разрешить некоторым спортсменам допинг. Ранее WADA дало ответ главе ФЛГР Елене Вяльбе, которая обвинила норвежских лыжников в частом использовании исключений.

По словам Бородавко, получением TUE занимаются мировые лидеры в различных видах спорта.

"Все эти терапевтические исключения — лазейка к легализованному допингу. На сегодняшний день ВАДА борется с теми людьми, кому она не даёт таких разрешений. Это очевидно", — приводит "СЭ" слова Бордавко.

Терапевтические исключения позволяют спортсменам принимать запрещённые вещества при наличии медицинских показаний к этому. Так, норвежские лыжники часто принимают сальбутамол, так как страдают от астмы.