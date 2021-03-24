УЕФА откажется от системы финансового fair play

УЕФА планирует внести изменения в систему контроля за финансовой деятельностью футбольных клубов. Командам будет разрешено более свободно управлять собственными расходами, сообщает журналист Танкерди Палмери в Twitter.

По сведениям источника, УЕФА объявит об изменениях в ближайшее время. Это будет означать отказ от системы финансового fair play, которая действует с 2011 года.

По действующей системе УЕФА жёстко проверяет финансовую деятельность клубов, которые должны показать отсутствие задолженностей, а также выполнить критерии безубыточности — команды не имеют права тратить больше, чем зарабатывают.

УЕФА ежегодно проверяет сотни клубов, которые участвуют в еврокубках. В случае нарушений финансового fair play команды исключаются из еврокубков.