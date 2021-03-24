Биатлонистка Юрлова после беременности планирует выступить на Олимпиаде

Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что Екатерина Юрлова хотела бы попробовать свои силы на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сейчас 36-летняя спортсменка ждёт второго ребёнка.

По его словам, Юрлова поддерживает физическую форму во время беременности.

"Сейчас Екатерина поддерживает физическую активность и, если все пройдет удачно, может вернуться в сборную России уже к грядущему сезону. Безусловно, у нее есть надежда и желание выступить на Олимпиаде в Пекине-2022", - приводит "Спорт день за днём" слова Юрловой.

Юрлова является чемпионкой мира-2015 в индивидуальной гонке. Также на её счету серебряная медаль на ЧМ-2019 в масс-старте.