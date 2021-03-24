Футболистов сборной Белиза задержали повстанцы в Гаити

Футболисты сборной Белиза не смогли добраться на отборочный матч ЧМ-2022 в Гаити без происшествий. В столице Порт-о-Пренс продолжаются столкновения повстанцев с властями.

По сообщению CNN, команда Белиза ехала на автобусе из аэропорта, когда их остановили вооружённые люди. Полицейским из группы сопровождения удалось договориться, чтобы футболистов пустили в отель в столице Гаити.

Федерация футбола Белиза выступила с обращением к ФИФА провести матч в более безопасных условиях. Игра первого раунда отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ запланирована на 25 марта.