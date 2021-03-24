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Биатлонист не дождался вердикта и завершил карьеру

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Тренер Валерий Храмоножкин сообщил, что биатлонист Алексей Слепов завершил спортивную карьеру в 34 года. Причиной стало дело, которое против него открыло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Биатлонист не дождался вердикта и завершил карьеру

Слепов пропустил три допинг-теста и предоставил доказательство того, что третий раз он не сдал анализ по уважительным причинам. В октябре 2020 года РУСАДА закрыло дело, но через неделю открыло снова. Решения по биатлонисту нет до сих пор.

По словам тренера, вердикта можно ждать ещё долго, поэтому Слепов принял решение завершить карьеру.

"В связи с тем, что ситуация затянулась, и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом", — приводит ТАСС слова Храмоножкина.

Сейчас Алексей работает детским тренером по биатлону во Владимире.

Слепов — победитель Кубка IBU 2014 года, чемпион Европы. В сезоне-2020/21 биатлонист должен был выступать на стартах IBU в составе сборной России, но из-за непонятной ситуации с РУСАДА не принял участия ни в одной гонке.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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