Двух футболистов "Тамбова" подозревают в игре на ставках

Российский футбольный союз (РФС) вызвал двух футболистов "Тамбова" после того, как букмекерские конторы передали информацию о подозрительных ставках. Вопросы к игрокам возникли после матчей с "Краснодаром" и "Сочи", сообщает "СЭ".

"Тамбов" после зимнего перерыва и ситуации с возможным снятием с РПЛ провёл четыре игры — против "Ротора" (1:3), "Динамо" (0:2), "Краснодара" (0:4) и "Сочи" (0:5). Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Футболистам запрещено делать ставки в букмекерских контрах. В том случае, если будет доказана игра на ставках, игроку грозит дисквалификация.