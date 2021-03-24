Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на заявление президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о преимуществе норвежских лыжников над конкурентами. По мнению главного тренера сборной России, большое значение в успехе лыжной сборной Норвегии играют терапевтические исключения (TUE).
Норвежские спортсмены часто получают TUE из-за того, что страдают астмой. Вяльбе неоднократно повторяла, что российские лыжники — чемпионы среди "здоровых спортсменов".
В заявлении WADA говорится, что спортсмены подвергаются высоким нагрузкам и нередко страдают астмой из-за большой интенсивности вентиляции лёгких.
"В дополнение это может усугубляться такими факторами, как воздействие холодного воздуха или хлора", — приводит "Чемпионат" заявление WADA.
В организации отметили, что в терапевтических дозах разрешено использование лекарств от астмы, например сальбутамола, входящего в список запрещённых веществ. Вместе с тем, запрещён пероральный приём лекарств. В WADA уточнили, что спортсмены зачастую превышают допустимый порог, когда используют устройства для ингаляции.
"В случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое вещество, указанное в Списке запрещённых веществ и методов их приёма WADA", — говорится в заявлении.
В таком случае должно быть соблюдено условие, по которому лекарство или метод его введения должно соответствовать TUE каждого спортсмена.
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