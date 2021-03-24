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Василевский принёс извинения Сергачёву за разбитое лицо

Спорт » Командные виды » Хоккей

Российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский во втором периоде матча против "Далласа" вбрасывал шайбу по борту и попал в лицо защитнику Михаилу Сергачёву. Пострадавшему пришлось отправиться в раздевалку для получения медицинской помощи, после чего он продолжил игру.

Василевский принёс извинения Сергачёву за разбитое лицо

Сергачёв после игры опубликовал фотографию в Instagram и попросил Василевского больше так не делать.

"В следующий раз бросай мимо моего лица", — написал защитник "Тампы".

Василевский принёс извинения своему партнёру по команде.

"Я пытался выбросить шайбу, а лицо Михаила оказалось на её пути. Я уже принёс извинения Сергачёву. Случившееся нехорошо для команды и его лица, но так бывает", — заявил Василевский журналисту Джо Смиту.

"Тампа" победила "Даллас" со счётом 2:1. Василевский установил рекорд клуба по количеству побед подряд — 12 матчей. Всего в этом сезоне в 25 играх в его активе 21 победа.

Сергачёв провёл 31 игру, в которых забросил две шайбы и сделал 19 результативных передач.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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