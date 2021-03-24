В Европе стартует отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу

В среду, 24 марта, стартует европейский отборочный турнир по футболу на чемпионат мира-2022. 55 сборных поведут борьбу за 13 путёвок в Катар.
Команды разбиты на десять групп. Прямую путёвку на турнир получит победитель каждой из групп. Сборные, которые займут вторые места, продолжат борьбу за оставшиеся три места в плей-офф.
Сборная России сыграет с командами Мальты, Словении, Словакии, Кипра и Хорватии. 24 марта россияне проведут матч на выезде с мальтийцами. Трансляция игры начнётся в 22.45 по московскому времени на Первом канале.
Другие матчи отборочного турнира можно увидеть на телеканалах холдинга "Матч".
24 марта
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