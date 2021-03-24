В Европе стартует отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу

В среду, 24 марта, стартует европейский отборочный турнир по футболу на чемпионат мира-2022. 55 сборных поведут борьбу за 13 путёвок в Катар.

Команды разбиты на десять групп. Прямую путёвку на турнир получит победитель каждой из групп. Сборные, которые займут вторые места, продолжат борьбу за оставшиеся три места в плей-офф.

Сборная России сыграет с командами Мальты, Словении, Словакии, Кипра и Хорватии. 24 марта россияне проведут матч на выезде с мальтийцами. Трансляция игры начнётся в 22.45 по московскому времени на Первом канале.

Другие матчи отборочного турнира можно увидеть на телеканалах холдинга "Матч".

Расписание трансляций отборочных матчей ЧМ-2022

24 марта

20.00 — Турция — Голландия. Матч ТВ.

22.45 — Бельгия — Уэльс. Матч Футбол 1.

22.45 — Гибралтар — Норвегия.

22.45 — Кипр — Словакия.

22.45 — Латвия — Черногория.

22.45 — Мальта — Россия. Первый канал.

22.45 — Португалия — Азербайджан. Матч Футбол 3.

22.45 — Сербия — Ирландия. Матч Футбол 2.

22.45 — Словения — Хорватия. Матч Арена!

22.45 — Финляндия — Босния.

22.45 — Франция — Украина. Матч ТВ.

22.45 — Эстония — Чехия.