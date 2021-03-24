Телеведущая и модель Виктория Боня поделилась своим мнением о "претензиях" бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

Ее слова излагает издание Sport 24.

"Я ни на его, ни на ее стороне. Мы сейчас можем сколько угодно обсирать Андрея, я не питаю к нему симпатии, но по закону он прав. Я не хочу его защищать. Да, он не является надежным человеком, не является тем, на кого можно положиться, но по закону он все выполняет. Она сама ответственна за свое здоровье, а винит человека, который вообще здесь ни при чем. Но как джентльмен и отец ребенка он должен был поинтересоваться", — говорит Боня.