Телеведущая и модель Виктория Боня поделилась своим мнением о "претензиях" бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.
Ее слова излагает издание Sport 24.
"Я ни на его, ни на ее стороне. Мы сейчас можем сколько угодно обсирать Андрея, я не питаю к нему симпатии, но по закону он прав. Я не хочу его защищать. Да, он не является надежным человеком, не является тем, на кого можно положиться, но по закону он все выполняет. Она сама ответственна за свое здоровье, а винит человека, который вообще здесь ни при чем. Но как джентльмен и отец ребенка он должен был поинтересоваться", — говорит Боня.
Она напомнила, что Аршавин выиграл суд, согласно которому Алиса должна покинуть дом бывшей четы вместе с ребенком. "По закону он прав", — подчеркнула она.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом.