Щербакова и Тарасова выступят в последней разминке на ЧМ

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал старт-лист короткой программы среди одиночниц. Соревнования состоятся 24 марта.

Елизавета Туктамышева выйдет на лёд в 16.32 по московскому времени в предпоследней разминке.

Александра Трусова выступит в 17.18, Анна Щербакова - в 17.24 в последней разминки.

Всего участие в соревнованиях примут 39 человек. Последней на лёд выйдет японка Рика Кихира. Трансляция короткой программы будет доступна на Первом канале.

Старт-лист короткой программы у женщин

Шестая разминка

28. Елизавета Туктамышева (Россия) – 16:32.

29. Алексия Паганини (Швейцария).

30. Екатерина Рябова (Азербайджан).

31. Ким Йе Лим (Южная Корея).

32. Николь Шотт (Германия).

33. Ева Лотта Киибус (Эстония).

Седьмая разминка

34. Александра Трусова (Россия) – 17:18.

35. Анна Щербакова (Россия) – 17:24.

36. Каори Сакамото (Япония).

37. Сатоко Мияхара (Япония).

38. Брэди Теннелл (США).

39. Рика Кихира (Япония).