Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал старт-лист короткой программы среди одиночниц. Соревнования состоятся 24 марта.
Елизавета Туктамышева выйдет на лёд в 16.32 по московскому времени в предпоследней разминке.
Александра Трусова выступит в 17.18, Анна Щербакова - в 17.24 в последней разминки.
Всего участие в соревнованиях примут 39 человек. Последней на лёд выйдет японка Рика Кихира. Трансляция короткой программы будет доступна на Первом канале.
Шестая разминка
Седьмая разминка
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