Гарет Бэйл объявил о возвращении в "Реал"

Полузащитник "Тоттенхэма" Гарет Бэйл заявил, что вернётся в "Реал" после завершения сезона. Валлиец выступает в Лондоне на правах аренды.

Бэйл признался, что пришёл в "Тоттенхэм", чтобы получить игровую практику перед Евро-2020. В этом сезоне футболист провёл 25 матчей, в которых забил десять мячей.

За "Реал" Бэйл отыграл семь сезонов, перейдя из "Тоттенхэма" в 2013 году. Валлиец хочет отработать последний год контракта с мадридским клубом.

"Мой план — вернуться в "Реал". Главная причина перехода в "Тоттенхэм" была в том, что я хотел играть перед Евро-2020. Но после этого у меня будет год по контракту с "Реалом", я нацелен на эту команду", — приводит Sky слова Бэйла.

31-летний футболист за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал" провёл 524 матча, в которых забил 175 мячей. В составе сборной Уэльса на его счету 87 матчей и 33 гола.