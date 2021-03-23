Стали известны стартовые номера спортивных пар на ЧМ в Стокгольме

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал стартовые номера спортивных пар в короткой программе чемпионата мира в Стокгольме. Выступления состоятся поздно вечером по московскому времени 24 марта.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 17-й номер, они выступят в пятой разминке. Начало программы фигуристов - 23.17 мск.
Две другие российские пары выступят в шестой разминке. Екатерина Тарасова и Владимир Морозов получили 21-й номер (23.50 мск). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выйдут на лёд 22-ми (23.56).
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