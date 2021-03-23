"Фиорентина" приняла решение уволить главного тренера команды Чезаре Пранделли. Об отставке специалиста будет объявлено в ближайшее время.
Пранделли сам обратился к руководству "Фиорентины" с просьбой об отставке. Специалист решил уйти из команды после матча Серии А против "Милана" (2:3).
Официально об увольнении будет объявлено в ближайшее время. "Фиалки" ведут переговоры с Джузеппе Якини, который был уволен из клуба в ноябре 2020 года. Стороны ведут переговоры о новом контракте.
"Фиорентина" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета "фиалки" опережают на семь очков.
В составе итальянской команды выступает Александр Кокорин. Футболисты провёл 78 минут на поле в этом году. Сейчас россиянин восстанавливается от повреждения.
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