Нападающий сборной России Артём Дзюба отметил, что участие так называемых карликовых сборных в отборочных турнирах оправдано. В среду, 24 марта, россияне сыграют против команды Мальты.
Дзюба заявил, что игры против таких команд помогают популяризации футбола.
"Мы видим, что карликовые сборные прибавляют большими шагами. В ближайшее время они не будут такими являться. Да и обороняться уже умеют все хорошо. Нельзя их лишать футбола", — приводит "СЭ" слова футболиста.
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