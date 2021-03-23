Дзюба рассказал о прогрессе карликовых сборных

Нападающий сборной России Артём Дзюба отметил, что участие так называемых карликовых сборных в отборочных турнирах оправдано. В среду, 24 марта, россияне сыграют против команды Мальты.

Дзюба заявил, что игры против таких команд помогают популяризации футбола.

"Мы видим, что карликовые сборные прибавляют большими шагами. В ближайшее время они не будут такими являться. Да и обороняться уже умеют все хорошо. Нельзя их лишать футбола", — приводит "СЭ" слова футболиста.