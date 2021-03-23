Белорусскую фигуристку исключили из состава ЧМ в Стокгольме

Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из состава участниц чемпионата мира по фигурному катанию белорусскую спортсменку Викторию Сафонову.

ISU не называет причину исключения фигуристки. Вероятно, ситуация связана с тем, что ранее на ЧМ в Стокгольме был выявлен один случай коронавируса, и источники сообщали, что положительный тест у 17-летней Сафоновой.

Соревнования на чемпионате мира у одиночниц запланированы на 24 и 26 марта. В прямом эфире турнир покажет Первый канал.