Белорусскую фигуристку исключили из состава ЧМ в Стокгольме

Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из состава участниц чемпионата мира по фигурному катанию белорусскую спортсменку Викторию Сафонову.
ISU не называет причину исключения фигуристки. Вероятно, ситуация связана с тем, что ранее на ЧМ в Стокгольме был выявлен один случай коронавируса, и источники сообщали, что положительный тест у 17-летней Сафоновой.
Соревнования на чемпионате мира у одиночниц запланированы на 24 и 26 марта. В прямом эфире турнир покажет Первый канал.
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