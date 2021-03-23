Логинов и Миронова возглавляют рейтинг биатлонистов СБР

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённый рейтинг. Лидеры остались прежними — Александр Логинов и Светлана Миронова.
В рейтинге СБР учитываются гонки Кубка мира, Кубка IBU, Кубка России и чемпионата России. Итоговый рейтинг будет сформирован после ЧР в Ханты-Мансийске.
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