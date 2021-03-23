Логинов и Миронова возглавляют рейтинг биатлонистов СБР

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённый рейтинг. Лидеры остались прежними — Александр Логинов и Светлана Миронова.

В рейтинге СБР учитываются гонки Кубка мира, Кубка IBU, Кубка России и чемпионата России. Итоговый рейтинг будет сформирован после ЧР в Ханты-Мансийске.

Рейтинг СБР

Мужчины

Александр Логинов (Тюменская область) — 1332 очка. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 1291. Матвей Елисеев (Москва) — 1268. Карим Халили (Москва) — 1058. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 945.

Женщины

Светлана Миронова (Свердловская область) ­- 1374 очка. Ульяна Кайшева (Удмуртия) ­- 1213. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) ­- 1029. Анастасия Егорова (Мурманская область) ­- 888. Наталья Гербулова (Красноярский край) ­- 794.