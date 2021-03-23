41-летний хорватский тренер Ивица Олич приступил к работе в ЦСКА. Армейцы объявили о назначении бывшего игрока главным тренером команды.
Ранее с поста главного тренера был уволен Виктор Гончаренко.
Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, выиграв три чемпионата России, два Кубка России, а также Кубок УЕФА. В 112 матчах форвард забил 41 гол.
После России хорват выступал за немецкие клубы и закончил карьеру футболиста в 2017 году. Олич сразу вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии, где работал до настоящего момента.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстаёт от лидирующего "Зенита" на восемь очков, от "Спартака" — на четыре.
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