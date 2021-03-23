Российский арбитр Кирилл Левников назначен на отборочный матч первого тура отборочного турнира ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино. Игра состоится 25 марта и начнётся в 22.45 по московскому времени.
Судьями на линиях выступят Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, четвёртым арбитром назначен Владислав Безбородов.
Левников является арбитром РПЛ с 2013 года, он работал на 74 матчах в чемпионате России. С 2016 года арбитр обладает лицензией ФИФА.
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