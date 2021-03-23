Норвежцы назвали преимущество Большунова перед Олимпиадой

Журналисты норвежского издания Dagbladet посвятили статью российскому лыжнику Александру Большунову, победившему в Кубке мира. По мнению экспертов, россиянин в этом сезоне сделал задел на будущее, заработав приличные премиальные за участие в гонках.

Норвежские лыжники пропустили большинство гонок Кубка мира, поэтому россиянин смог заработать около 200 тыс. евро. Большунов после завершения сезона признался, что потратит заработанное на приобретение тредбана — специального тренажёра для лыжников, который поможет ему в подготовке.

"Следующая цель Большунова — Олимпийские игры в Пекине. Он уже сделал шаги, чтобы оказаться в лучшем положении за год до Олимпиады. Он потратил призовые с Кубка мира на тредбан", — говорится в статье Dagbladet.

Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград.