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Норвежцы назвали преимущество Большунова перед Олимпиадой

Спорт

Журналисты норвежского издания Dagbladet посвятили статью российскому лыжнику Александру Большунову, победившему в Кубке мира. По мнению экспертов, россиянин в этом сезоне сделал задел на будущее, заработав приличные премиальные за участие в гонках.

Норвежцы назвали преимущество Большунова перед Олимпиадой

Норвежские лыжники пропустили большинство гонок Кубка мира, поэтому россиянин смог заработать около 200 тыс. евро. Большунов после завершения сезона признался, что потратит заработанное на приобретение тредбана — специального тренажёра для лыжников, который поможет ему в подготовке.

"Следующая цель Большунова — Олимпийские игры в Пекине. Он уже сделал шаги, чтобы оказаться в лучшем положении за год до Олимпиады. Он потратил призовые с Кубка мира на тредбан", — говорится в статье Dagbladet.

Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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