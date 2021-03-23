Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что новый комплект гостевой формы команды простой и интересный. Презентация экипировки состоялась 22 марта.
В белом комплекте с красной и синей горизонтальной полосой команда будет выступать в квалификации ЧМ-2022, а также на Евро-2020. Домашний комплект формы остаётся прежним.
"Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков и я", — заявил Дзюба в эфире "Матч ТВ".
Защитнику Юрию Жиркову сейчас 37 лет. Футболист провёл 100 матчей в составе сборной России. Дзюбе 32 года. В его активе 47 матчей и 26 голов за сборную.
В белой форме сборная России выйдет на отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты, который состоится 24 марта в Та-Кали. После этого команда сыграет в Сочи со Словенией и отправится на выезд в Словакию.
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