Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в ночь на вторник прибыл в расположение команды. Футболисты и тренерский штаб находятся на Мальте, где 24 марта проведут матч против местной команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Миранчук и другие легионеры сборной России не смогли приехать на сбор в Сочи. Команда Черчесова сейчас находится на Мальте почти в полном составе. В сборной ждут только вратаря Андрея Лунёва.
После матча на Мальте команда вернётся в Сочи, где 27 марта сыграет со Словенией. Затем футболистам предстоит вояж в Словакию. Этот матч состоится 30 марта.
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