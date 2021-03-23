Алексей Миранчук поздно ночью приехал в сборную России

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в ночь на вторник прибыл в расположение команды. Футболисты и тренерский штаб находятся на Мальте, где 24 марта проведут матч против местной команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Миранчук и другие легионеры сборной России не смогли приехать на сбор в Сочи. Команда Черчесова сейчас находится на Мальте почти в полном составе. В сборной ждут только вратаря Андрея Лунёва.

После матча на Мальте команда вернётся в Сочи, где 27 марта сыграет со Словенией. Затем футболистам предстоит вояж в Словакию. Этот матч состоится 30 марта.