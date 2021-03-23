Нурмагомедов исключён из всех рейтингов UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отсутствует в обновлённой версии рейтинга UFC. Ранее чемпион в лёгком весе провёл встречу с главой организации Даной Уайтом, на которой стороны окончательно подтвердили завершение карьеры спортсмена.
На первую строчку сводного рейтинга вернулся тяжеловес Джон Джонс. В топ-15 бойцов UFC снова появился Конор Макгрегор. Из российских спортсменов в этом списке Пётр Ян, который проиграл чемпионский пояс Алджемейну Стерлингу.
Чемпионский пояс в лёгком весе остался вакантным. В ближайшее время UFC собирается организовать бой за титул. Первые два номера в этой категории - Дастин Порье и Джастин Гэтжи.
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