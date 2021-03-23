Нурмагомедов исключён из всех рейтингов UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отсутствует в обновлённой версии рейтинга UFC. Ранее чемпион в лёгком весе провёл встречу с главой организации Даной Уайтом, на которой стороны окончательно подтвердили завершение карьеры спортсмена.

На первую строчку сводного рейтинга вернулся тяжеловес Джон Джонс. В топ-15 бойцов UFC снова появился Конор Макгрегор. Из российских спортсменов в этом списке Пётр Ян, который проиграл чемпионский пояс Алджемейну Стерлингу.

Рейтинг UFC

Джон Джонс. Камару Усман. Стипе Миочич. Александр Волкановски. Исраэль Адесанья. Дастин Порье. Ян Балахович. Макс Холлоуэй. Дейвесон Фигередо. Джастин Гэтжи. Роберт Уиттакер. Пётр Ян. Фрэнсис Нгану. Алджемейн Стерлинг. Конор Макгрегор.

Чемпионский пояс в лёгком весе остался вакантным. В ближайшее время UFC собирается организовать бой за титул. Первые два номера в этой категории - Дастин Порье и Джастин Гэтжи.