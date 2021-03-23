Ведущий телепрограммы "Прямой эфир" Андрей Малахов резко высказался о поведении экс-спортсмена Андрея Аршавина. Программа была посвящена отношениям того с бывшей супругой Алисой Казьминой.
Ранее стало известно, что Аршавин выселил бывшую супругу и их общую дочь Есению из особняка под Санкт-Петербургом. После этого Казьмина на четыре дня оказалась в коме из-за тяжелого заболевания аутоиммунной системы.
И надо сказать, что Малахов не сдержался в плане слов. Он назвал Аршавина ублюдком и заявил, что никто не пытается покушаться на его деньги — "засунь их себе в одно место!" Телеведущий призвал хотя бы пообщаться с бывшей женой.
Тем временем мать Аршавина требует, чтобы бывшая невестка выплатила ей около двух миллионов рублей.
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