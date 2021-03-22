Неймар согласовал новый контракт с "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар договорился об условиях нового контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Подпись под новым соглашением стороны поставят в ближайшее время. Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2022 года.
Неймар перешёл в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила 222 млн евро, что сделало бразильца самым дорогим футболистом мира.
В составе "ПСЖ" Неймар забил 83 гола в 103 матчах. С командой бразилец выиграл все внутренние турниры, а также дошёл до финала Лиги чемпионов в 2020 году.
Ранее неоднократно возникали слухи о желании Неймара покинуть команду. Бразильцем якобы интересовались "Реал", "Манчестер Сити", а также "Барселона".
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