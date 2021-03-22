Братья Березуцкие войдут в штаб Олича в ЦСКА

Тренеры ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие продолжат работу в клубе. Ранее СМИ сообщали, что братья покинут армейцев.

По сообщению ЦСКА, весть тренерский штаб останется работать после ухода Виктора Гончаренко. Кроме братьев Березуцких, это Александр Ермакович, Морганс Райланд, Дмитрий Крамаренко, Руслан Зубик и Евгений Шевелев.

Главным тренером команды должен стать 41-летний хорватский специалист Ивица Олич. Ранее он был игроком ЦСКА.