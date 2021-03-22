"Олич - это фуфел": Уткин о ситуации в ЦСКА

Блогер Василий Уткин назвал приглашение хорвата Ивицы Олича на пост главного тренер ЦСКА "пранком, зашедшим слишком далеко". В понедельник было объявлено об уходе из команды Виктора Гончаренко.

По сведениям СМИ, Олич уже прибыл в Москву и подписал контракт с ЦСКА. Объявление о назначении 41-летнего специалиста должно состояться 23 марта.

"В принципе — у каждого может получиться. Мало ли. Но с любых разумных позиций Олич — это фуфел", — написал Уткин в Telegram.

ЦСКА после 23-х туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 40 очков и отстаёт от лидирующего "Зенита" на восемь.