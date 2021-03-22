Матч Мальта — Россия покажет Первый канал

Отборочный матч чемпионата мира-2022 между Мальтой и Россией будет показан в прямом эфире Первого канала. Игра в городе Та-Кали состоится 24 марта и начнётся в 22.45 по московскому времени.

Кроме того, Первый канал покажет игру Россия — Словения. Матч в Сочи состоится 27 марта и начнётся в 17.00 мск.