Отборочный матч чемпионата мира-2022 между Мальтой и Россией будет показан в прямом эфире Первого канала. Игра в городе Та-Кали состоится 24 марта и начнётся в 22.45 по московскому времени.
Кроме того, Первый канал покажет игру Россия — Словения. Матч в Сочи состоится 27 марта и начнётся в 17.00 мск.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.