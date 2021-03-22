Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой. Официальное заявление клуба об уходе белорусского специалиста ожидается позже.
По сведениям "СЭ", Гончаренко в команде сменит эк-форвард ЦСКА Ивица Олич. Сейчас 41-летний специалист работает в тренерском штабе сборной Хорватии.
ЦСКА после 23-х туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. На счету армейцев 40 очков, отставание от "Зенита" составляет восемь очков, от второго "Спартака" — четыре.
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