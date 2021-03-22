Трусова чисто сделала четыре четверных прыжка на тренировке перед ЧМ

Соревновательная часть чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме стартует 24 марта. Несмотря на это, спортсмены уже находятся в Швеции, где проводят тренировки.
Утром в понедельник состоялись занятия у женщин. Александра Трусова чисто отработала четыре четверных прыжка — тулуп, тулуп в каскаде, лутц и сальхов. Кроме этого, она сделала два тройных акселя.
Без ошибок Трусова откатала всю короткую программу, где выполнила тройные аксель, флип, лутц и тулуп.
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