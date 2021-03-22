Оздоев не поможет сборной России в матче с Мальтой

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о проблемах с составом в команде. По его словам, в матче с Мальтой 24 марта точно не сыграет полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев.

Футболист занимался по индивидуальной программе, а часть сегодняшней тренировки — в тренажёрном зале. У Оздоева повреждение, которое можно будет залечить до домашнего матча со Словенией. Игрок остался в Сочи.

"По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи", — приводит "Чемпионат" слова Безуглова.

Сборная России отправится на Мальту сегодня, вылет запланирован на 17.00. В Та-Кали к команде присоединятся легионеры.