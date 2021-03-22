Резцова раскритиковала Большунова за его поведение

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что поведение лыжника Александра Большунова не красит спортсмена. Она вспомнила об эпизоде, когда россиянин получал медаль чемпионата мира в марафоне.

Большунов поднялся на пьедестал почёта, но не надел медаль и не поздравил соперников.

"Он очень высокомерно повёл себя — да, меня обидели, я вот такой. Я считаю, что Саша не прав", — заявила Резцова в эфире телеканала "Зевзда".

По словам Резцовой, в отличие от Клебо, Большунов относится к соперникам без уважения.

"Он ведёт себя как сильнейший — нос кверху и всё остальное. А Клебо относится к соперникам с уважением. Саша уже немного зазнался, зазвездился", — поделилась мнением Резцова.

Большунов в этом сезоне выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира, а также впервые в карьере стал чемпионом мира.