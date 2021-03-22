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Резцова раскритиковала Большунова за его поведение

Спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что поведение лыжника Александра Большунова не красит спортсмена. Она вспомнила об эпизоде, когда россиянин получал медаль чемпионата мира в марафоне.

Резцова раскритиковала Большунова за его поведение

Большунов поднялся на пьедестал почёта, но не надел медаль и не поздравил соперников.

"Он очень высокомерно повёл себя — да, меня обидели, я вот такой. Я считаю, что Саша не прав", — заявила Резцова в эфире телеканала "Зевзда".

По словам Резцовой, в отличие от Клебо, Большунов относится к соперникам без уважения.

"Он ведёт себя как сильнейший — нос кверху и всё остальное. А Клебо относится к соперникам с уважением. Саша уже немного зазнался, зазвездился", — поделилась мнением Резцова.

Большунов в этом сезоне выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира, а также впервые в карьере стал чемпионом мира.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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