Сборная России готовится к вылету на Мальту без легионеров и Лунёва

Сборная России по футболу провела заключительное занятие на сборе в Сочи перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты. Сегодня в 17.00 команда отправится на выезд.
Игра против Мальты состоится 24 марта в городе Та-Кали. После этого россияне сыграют со Словенией в Сочи и Словакией в Трнаве.
Вместе с командой не занимаются легионеры Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор") и Александр Жиров ("Зандхаузен"). Также нет в составе вратаря "Зенита" Андрея Лунёва. Все игроки должны присоединиться к команде на Мальте вечером в понедельник.
Ранее сообщалось, что у легионеров сборной возникли трудности с посещением России из-за ограничений по коронавирусу. "Монако" не хотел отпускать Александра Головина на матч со Словенией в Сочи, но РФС удалось договориться с клубом.
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