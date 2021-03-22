Сборная России готовится к вылету на Мальту без легионеров и Лунёва

Сборная России по футболу провела заключительное занятие на сборе в Сочи перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты. Сегодня в 17.00 команда отправится на выезд.

Игра против Мальты состоится 24 марта в городе Та-Кали. После этого россияне сыграют со Словенией в Сочи и Словакией в Трнаве.

Вместе с командой не занимаются легионеры Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор") и Александр Жиров ("Зандхаузен"). Также нет в составе вратаря "Зенита" Андрея Лунёва. Все игроки должны присоединиться к команде на Мальте вечером в понедельник.

Ранее сообщалось, что у легионеров сборной возникли трудности с посещением России из-за ограничений по коронавирусу. "Монако" не хотел отпускать Александра Головина на матч со Словенией в Сочи, но РФС удалось договориться с клубом.