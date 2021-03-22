"Торпедо" отправило в отставку Сергея Игнашевича

Московское "Торпедо" отправило в отставку главного тренера команды Сергея Игнашевича. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Игнашевич работал с "Торпедо" с июня 2019 года. Его контракт действовал до завершения сезона-2022/23.

Под руководством Игнашевича команда провела 58 матчей, в которых одержала 32 победы. Одиннадцать раз "Торпедо" сыграло вничью, 15 раз проиграло.

Последние четыре игры под руководством Игнашевича завершились для "Торпедо" поражениями. В последний раз команда побеждала четыре месяца назад.

В турнирной таблице ФНЛ "Торпедо" идёт шестым и ведёт борьбу за место в стыковых матчах с клубами РПЛ.