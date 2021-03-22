Стала известна техническая составляющая программ российских фигуристок на чемпионат мира в Стокгольме. Соревнования пройдут с 24 по 27 марта.
Женщины покажут короткую программу 24 марта, произвольную — 26 марта.
В короткой программе чемпионка России Анна Щербакова заявила двойной аксель, тройной флип и каскад торойной лутц-риттбергер. В произвольной программе она исполнит четверной флип.
В короткой программе Александра Трусова выполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. В произвольной она заявила три четверных прыжка — лутц, тулуп и каскад четверной тулуп-тройной тулуп.
В короткой программе Елизавета Туктамышева заявила тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной тулуп. В произвольной программе — аксель в 3,5 оборота и каскад акслеь в 3,5 оборота-двойной тулуп.
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