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Щербкова, Трусова и Туктамышева назвали прыжковые элементы на ЧМ

Спорт » Фигурное катание

Стала известна техническая составляющая программ российских фигуристок на чемпионат мира в Стокгольме. Соревнования пройдут с 24 по 27 марта.

Щербкова, Трусова и Туктамышева назвали прыжковые элементы на ЧМ

Женщины покажут короткую программу 24 марта, произвольную — 26 марта.

Программа Щербаковой

В короткой программе чемпионка России Анна Щербакова заявила двойной аксель, тройной флип и каскад торойной лутц-риттбергер. В произвольной программе она исполнит четверной флип.

Программа Трусовой

В короткой программе Александра Трусова выполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. В произвольной она заявила три четверных прыжка — лутц, тулуп и каскад четверной тулуп-тройной тулуп.

Программа Туктамышевой

В короткой программе Елизавета Туктамышева заявила тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной тулуп. В произвольной программе — аксель в 3,5 оборота и каскад акслеь в 3,5 оборота-двойной тулуп.

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Автор: Артём Пермяков
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