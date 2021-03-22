"Ювентус" будет держаться за Криштиану Роналду

Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи высказал официальную позицию клуба по нападающему Криштиану Роналду. Слухи об уходе португальца из туринской команды усилились после поражения от "Беневенто" в чемпионате Италии (0:1).

Журналисты сообщают, что интерес к Роналду проявляют его бывшие клубы — "Реал" и "Манчестер Юнайтед". По словам Паратичи, "Ювентус" собирается сохранить игрока, у которого контракт действует до лета 2022 года.

"Мы решили сохранить Роналду. Это лучший игрок мира, мы крепко держимся за него. У нас проект, который мы начинали в прошлом сезоне, и одна игра ничего не изменит", — приводит Goal слова Паратичи.

В составе "Ювентуса" Роналду провёл 132 матча, в которых забил 101 гол. Вместе с командой португалец выиграл два чемпионских титула и два Суперкубка Италии.