Российские биатлонисты показали худший результат в истории Кубка мира

Российские биатлонисты по итогам выступлений в Кубке мира показали худший результат в истории. Сборная заработала наименьшее количество личных медалей, а в общем зачёте спортсмены показали самый низкий результат.

Сборная России смогла заработать только две личные медали в прошедшем сезоне. В Антхольце индивидуальную гонку выиграл Александр Логинов, а на последнем этапе в Эстерсунде серебряную медаль в масс-старте взял Эдуард Латыпов.

Ранее худший результат был показан в сезоне-2017/18, когда Антон Шипулин четыре раза финишировал на подиуме, а Максим Цветков добавил ещё одну медаль.

Худший результат в общем зачёте

Лучшими из сборной России в общем зачёте стали Александр Логинов и Светлана Миронова. Биатлонист набрал 541 очко и занял 17-е место, биатлонистка стала 19-й, набрав 440 очков.

Ранее так низко российские спортсмены в общем зачёте не опускались. В прошлом сезоне Логинов был седьмым, а Миронова — 23-й.

Что дальше

С 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт чемпионат России. Биатлонисты примут участие в спринтерских гонках, гонках преследования, масс-стартах и эстафетах.

Следующий сезон Кубка мира по биатлону будет открыт 26 ноября в финском Контиолахти. Также запланированы этапы в Эстерсунде (Швеция), Хохфильцене (Австрия), Анси (Франция), Оберхофе и Рупольдинге (Германия), Антхольце (Италия).

С 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты будут соревноваться на Олимпиаде-2022 в Пекине. Завершится Кубок мира этапами в Минске (Белоруссия), Отепяя (Эстония) и Осло (Норвегия).