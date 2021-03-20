К сожалению МОК, Олимпиада в Токио пройдёт без иностранцев

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Об этом сегодня официально объявил оргкомитет Олимпиады.

О решении японских властей не допускать иностранных болельщиков на Олимпийские игры стало известно ранее. Сегодня по итогам встречи оргкомитета с главами Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета оно обрело статус официального.

"В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса", — цитирует заявление оргкомитета Kyodo.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, но были перенесены в связи с начавшейся пандемией коронавируса. Поэтому опасения японских властей вполне понятны и обоснованы: нет никакой уверенности в том, что пандемия закончится к лету, а Олимпиада должна пройти, с болельщиками или без. Это вопрос престижа страны.