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Семь российских биатлонисток стартуют в гонке преследования Эстерсунда

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В шведском Эстерсунде в рамках десятого этапа Кубка мира по биатлону 20 марта состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.

Семь российских биатлонисток стартуют в гонке преследования Эстерсунда

В женской гонке примут участие семь российских биатлонисток. Не смогла попасть во второй день соревнований только Ирина Казакевич, у которой во время спринта возникли проблемы с винтовкой.

Первой в гонку уйдёт норвежка Тириль Экхофф. Ульяна Кайшева стартует в 39 секундах. Позже на дистанцию отправятся Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Татьяна Акимова, Евгения Павлова и Анастасия Шевченко.

Начало гонки запланировано на 14.15 по московскому времени. Старт в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

Старт-лист женской гонки преследования

  • 1. Тириль Экхофф (Норвегия).
  • 2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 3,0 секунды.
  • 3. Ингрид Тандерволд (Норвегия) — 7,0.
  • 4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 15,0.
  • 5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 16,0.
  • 6. Марте Ройселанн (Норвегия) — 18,0.
  • 7. Лена Хекки (Швейцария) — 21,0.
  • 8. Милена Тодорова (Болгария) — 22,0.
  • 9. Ида Лин (Норвегия) — 26,0.
  • 10. Паулина Фиалкова (Словакия) — 26,0.
  • 11. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 27,0.
  • 12. Хлое Шевалье (Франция) — 27,0.
  • 13. Анна Сола (Белоруссия) — 30,0.
  • 14. Линн Перссон (Швеция) — 32,0.
  • 15. Мона Брорссон (Швеция) — 38,0.
  • 16. Ульяна Кайшева (Россия) — 39,0.
  • 24. Светална Миронова (Россия) — 53,0.
  • 29. Лариса Куклина (Россия) — 59,0.
  • 38. Анастасия Гореева (Россия) — 1.12,0.
  • 45. Татьяна Акимова (Россия) — 1.23,0.
  • 49. Евгения Павлова (Россия) — 1.30,0.
  • 53. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.36,0.

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Автор: Артём Пермяков
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