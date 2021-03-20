Семь российских биатлонисток стартуют в гонке преследования Эстерсунда

В шведском Эстерсунде в рамках десятого этапа Кубка мира по биатлону 20 марта состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.

В женской гонке примут участие семь российских биатлонисток. Не смогла попасть во второй день соревнований только Ирина Казакевич, у которой во время спринта возникли проблемы с винтовкой.

Первой в гонку уйдёт норвежка Тириль Экхофф. Ульяна Кайшева стартует в 39 секундах. Позже на дистанцию отправятся Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Татьяна Акимова, Евгения Павлова и Анастасия Шевченко.

Начало гонки запланировано на 14.15 по московскому времени. Старт в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

Старт-лист женской гонки преследования

1. Тириль Экхофф (Норвегия).

2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 3,0 секунды.

3. Ингрид Тандерволд (Норвегия) — 7,0.

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 15,0.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 16,0.

6. Марте Ройселанн (Норвегия) — 18,0.

7. Лена Хекки (Швейцария) — 21,0.

8. Милена Тодорова (Болгария) — 22,0.

9. Ида Лин (Норвегия) — 26,0.

10. Паулина Фиалкова (Словакия) — 26,0.

11. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 27,0.

12. Хлое Шевалье (Франция) — 27,0.

13. Анна Сола (Белоруссия) — 30,0.

14. Линн Перссон (Швеция) — 32,0.

15. Мона Брорссон (Швеция) — 38,0.

16. Ульяна Кайшева (Россия) — 39,0.

24. Светална Миронова (Россия) — 53,0.

29. Лариса Куклина (Россия) — 59,0.

38. Анастасия Гореева (Россия) — 1.12,0.

45. Татьяна Акимова (Россия) — 1.23,0.

49. Евгения Павлова (Россия) — 1.30,0.

53. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.36,0.