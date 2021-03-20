В шведском Эстерсунде в рамках десятого этапа Кубка мира по биатлону 20 марта состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.
В женской гонке примут участие семь российских биатлонисток. Не смогла попасть во второй день соревнований только Ирина Казакевич, у которой во время спринта возникли проблемы с винтовкой.
Первой в гонку уйдёт норвежка Тириль Экхофф. Ульяна Кайшева стартует в 39 секундах. Позже на дистанцию отправятся Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Татьяна Акимова, Евгения Павлова и Анастасия Шевченко.
Начало гонки запланировано на 14.15 по московскому времени. Старт в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".
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