Головин объяснил, почему "Монако" не отпустил его в Россию

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, почему не сможет отправиться в Сочи на сбор национальной команды России. Игрок поможет команде в выездных матчах против Мальты и Словакии, но точно не сыграет со Словенией.

По словам Головина, решение приняла французская лига совместно с клубами — ни один из легионеров не сможет отправиться за пределы ЕС из-за ситуации с коронавирусом. Футболист пообещал помочь команде в выездных играх.

"Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией", — приводит "СЭ" слова Головина.

В пятницу, 19 марта, Головин провёл 76 минут на поле в матче против "Сент-Этьена". Россиянин записал на свой счёт седьмую голевую передачу в сезоне. Его команда победила со счётом 4:0.