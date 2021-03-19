Итальянец Хофер выиграл спринт КМ по биатлону в Эстерсунде

Итальянский биатлонист Лукас Хофер стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Дистанцию в 10 км он прошёл без промахов за 22 минуты 27 секунд.
Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, отставший от Хофера на четыре секунды. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё с отставанием в 14,4 секунды.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев. Без промахов он финишировал 11-м с отставанием от победителя в одну минуту.
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