"Монако" не отпустил Головина в сборную России

"Монако" не отпустил полузащитника Александра Головина на сбор национальной сборной России в Сочи. Футболист пропустит матч команды против Словении, который состоится 27 марта, сообщает пресс-служба монегасков.

Судя по заявлению "Монако", в выездных матчах против Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта) Головин сможет принять участие. Ранее СМИ сообщали, что клубы французской Лиги 1 не хотят отпускать футболистов в сборные за пределы Евросоюза из-за ограничений по коронавирусу.

Головин из-за травм не выступал в составе сборной России с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл 15 матчей за "Монако", в которых забил четыре гола.

Ранее сборная России по той же причине потеряла защитника немецкого "Зандхаузена" Александра Жирова. Вместо него в команду был вызван игрок "Спартака" Илья Кутепов.