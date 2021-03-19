"Зенит" уволил администратора, забывшего форму на матч с "Рубином"

Администратор "Зенита" Юрий Гусаков уволен после 16 лет работы в клубе. В обязанности работника входило получение и выдача формы команды на матчи и тренировочные сборы, сообщает "СЭ".
Страница Гусакова исчезла с официального сайта питерского клуба.
Причиной увольнения, вероятно, стала ситуация перед матчем в Казани. Гусаков забыл взять на матч с "Рубином" форму. Питерцам пришлось заказывать чартерный рейс, чтобы доставить экипировку на игру.
"Зенит" проиграл "Рубину" со счётом 1:2. Питерский клуб занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Спартак" на четыре очка.
После перерыва на матчи сборных "Зенит" проведёт семь матчей — против "Химок", "Сочи", "Краснодара", "Ротора", "Локомотива", "Уфы" и "Тамбова".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.