"Зенит" уволил администратора, забывшего форму на матч с "Рубином"

Администратор "Зенита" Юрий Гусаков уволен после 16 лет работы в клубе. В обязанности работника входило получение и выдача формы команды на матчи и тренировочные сборы, сообщает "СЭ".

Страница Гусакова исчезла с официального сайта питерского клуба.

Причиной увольнения, вероятно, стала ситуация перед матчем в Казани. Гусаков забыл взять на матч с "Рубином" форму. Питерцам пришлось заказывать чартерный рейс, чтобы доставить экипировку на игру.

"Зенит" проиграл "Рубину" со счётом 1:2. Питерский клуб занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Спартак" на четыре очка.

После перерыва на матчи сборных "Зенит" проведёт семь матчей — против "Химок", "Сочи", "Краснодара", "Ротора", "Локомотива", "Уфы" и "Тамбова".