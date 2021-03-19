Кокорин покинул расположение "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин покинул расположение клуба. Футболист находится в римской клинике "Вилла Стюрт", где залечивает повреждение.

По сведениям "СЭ", у Кокорина рецидив травмы ноги. Точные сроки возвращения на поле пока не определены. Скорее всего, россиянин не сможет выйти на поле в трёх следующих турах чемпионата Италии, то есть продолжит лечение до середины апреля.

19 марта Кокорину исполнилось 30 лет. Россиянин в составе "Фиорентины" выходил на поле три раза. Форвард провёл в общей сложности 79 минут, заработав одну жёлтую карточку.

Игроком "Фиорентины" Кокорин стал 21 января. Итальянский клуб заплатил за футболиста "Спартаку" 4,5 млн евро. За красно-белых в этом сезоне нападающий отыграл 10 матчей, в которых забил два гола.

Кокорин после выхода из колонии также выступал за "Сочи". Всего на его счету за 1,5 года 23 матча и девять мячей.