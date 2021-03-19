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Женская сборная России потеряла одну квоту в Кубке мира по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Женская сборная России по биатлону сможет выставить только пять спортсменок на личные гонки в следующем сезоне. Максимальную квоту — шесть биатлонисток — команда потеряла по итогам спринтерской гонки в Эстерсунде.

Женская сборная России потеряла одну квоту в Кубке мира по биатлону

Квота на следующий сезон определяется по Кубку наций. В этот зачёт идут результаты трёх лучших спортсменок. В спринте россиянки боролись с биатлонистками из Белоруссии и проиграли.

Белоруска Динара Алимбекова заняла 11-е место, её соотечественница Анна Сола — 13-е, их подруга по команде Ирина Кривко стала 18-й.

Российские девушки заняли следующие позиции: Ульяна Кайшева финишировала 16-й, Светлана Миронова — 24-й, Лариса Куклина — 29-й.

В итоге Россия заняла шестое место в Кубке наций, Белоруссия — пятое.

Кубок наций (женщины)

  1. Норвегия — 7305 очков.
  2. Швеция — 7146.
  3. Германия — 7056.
  4. Франция — 7001.
  5. Белоруссия — 6433.
  6. Россия — 6407.
  7. Украина — 6216.
  8. Австрия — 6057.
  9. Италия — 5975.
  10. Швейцария — 5664.

Женская сборная России потеряла максимальную квоту впервые с 2017 года. По итогам того сезона команда была в Кубке наций восьмой.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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