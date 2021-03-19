Женская сборная России потеряла одну квоту в Кубке мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону сможет выставить только пять спортсменок на личные гонки в следующем сезоне. Максимальную квоту — шесть биатлонисток — команда потеряла по итогам спринтерской гонки в Эстерсунде.

Квота на следующий сезон определяется по Кубку наций. В этот зачёт идут результаты трёх лучших спортсменок. В спринте россиянки боролись с биатлонистками из Белоруссии и проиграли.

Белоруска Динара Алимбекова заняла 11-е место, её соотечественница Анна Сола — 13-е, их подруга по команде Ирина Кривко стала 18-й.

Российские девушки заняли следующие позиции: Ульяна Кайшева финишировала 16-й, Светлана Миронова — 24-й, Лариса Куклина — 29-й.

В итоге Россия заняла шестое место в Кубке наций, Белоруссия — пятое.

Кубок наций (женщины)

Норвегия — 7305 очков. Швеция — 7146. Германия — 7056. Франция — 7001. Белоруссия — 6433. Россия — 6407. Украина — 6216. Австрия — 6057. Италия — 5975. Швейцария — 5664.

Женская сборная России потеряла максимальную квоту впервые с 2017 года. По итогам того сезона команда была в Кубке наций восьмой.