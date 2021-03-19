Женская сборная России по биатлону сможет выставить только пять спортсменок на личные гонки в следующем сезоне. Максимальную квоту — шесть биатлонисток — команда потеряла по итогам спринтерской гонки в Эстерсунде.
Квота на следующий сезон определяется по Кубку наций. В этот зачёт идут результаты трёх лучших спортсменок. В спринте россиянки боролись с биатлонистками из Белоруссии и проиграли.
Белоруска Динара Алимбекова заняла 11-е место, её соотечественница Анна Сола — 13-е, их подруга по команде Ирина Кривко стала 18-й.
Российские девушки заняли следующие позиции: Ульяна Кайшева финишировала 16-й, Светлана Миронова — 24-й, Лариса Куклина — 29-й.
В итоге Россия заняла шестое место в Кубке наций, Белоруссия — пятое.
Женская сборная России потеряла максимальную квоту впервые с 2017 года. По итогам того сезона команда была в Кубке наций восьмой.
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